تصريح جديد لـ «مصطفى يونس» عن أزمة «أمهات الناشئين»

11 نوفمبر 2019 - 05:28 م

خرج مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، لتوضيح تصريحاته التي أثارت غضبًا كبيرًا في كل الأندية، بعد خوضه في أعراض أمهات الناشئين قائلًا :" في الأندية الكبيرة اللى أمه حلوة وصوته حلو بيتم اختياره».

عقب "يونس" تلك التصريحات وقال في مداخلة عبر قناة "تن": "لم أقصد الأهلي أو نادي بعينه، أقصد كل الأندية، كلامي كان للجميع".

وأكد نجم الأهلي الأسبق: "لقد عاصرت العديد من تلك الوقائع في عدد من الأندية ".

وأكمل: "سيدات مصر فُضليات، وأنا لا أعيب عليهم، ولكن العيب على من يفعل مثل هذا الأمر".

واختتم كلامه متحدثا عن الظروف المعيشية الصعبة للمدربين في مراحل الناشئين: " المدربين رواتبهم لا تتعدى الـ3 آلاف جنيه فبالتالي يجد المدرب نفسه مضطرا لأخذ أموال من أهالي اللاعبين من أجل قيدهم، حتى يتمكن من الاستمرار في معيشة جيدة ".