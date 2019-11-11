صورة نادرة للملك سلمان أثنا مشاركته في حرب الوديعة

11 نوفمبر 2019 - 05:44 م

نشر حساب «تاريخ آل سعود»، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء مشاركته متطوعًا في حرب الوديعة عام 1969م.

وكتب الحساب تعليقًا على الصورة :« سيدي #الملك_سلمان حفظه الله ورعاه خلال تطوعه في حرب الوديعة عام 1389هـ/1969م».

وحازت الصورة على إعجاب رواد مواقع التواصل في المملكة، داعين له بالتوفيق والسداد وطول العمر.



سيدي #الملك_سلمان حفظه الله ورعاه خلال تطوعه في حرب الوديعة عام 1389هـ/1969م. pic.twitter.com/NWupWFTIlA — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) November 11, 2019