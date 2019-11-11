«في غيبوبة وحالتها خطرة».. ننشر صورة مُحزنة لـ«فجر السعيد»

11 نوفمبر 2019 - 05:54 م

حالة من الحزن والصدمة انتابت الوسط الإعلامي والسياسيين على ما ألم بالإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد أن دخلت في غيبوبة عرضت حياتها للخطر قبل نقلها للعلاج في فرنسا بطائرة إخلاء طبي بأوامر من أمير الكويت.

ونشرت الإعلامية الكويتية، صورة محزنة لها أثناء دخولها في غيبوبة، وبجوارها الفنانة الإماراتية أحلام لتساندها وتشد على عضدها وترعاها.

وكتبت فجر السعيد التي ما زالت تحت ملاحظة الأطباء وتخضع لاستكمل برنامج علاجها في الخارج :« في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام».

وحازت الصورة على تعاطف كبير من النشطاء، داعين لها بالشفاء العاجل.

في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام pic.twitter.com/jpHbunYRBT — فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) November 11, 2019