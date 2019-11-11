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الطالبة شهد

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بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للطالبة شهد قبل غرقها

قضايا وحوادث

الطالبة شهد
الطالبة شهد

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كاميرات المراقبة

جامعة قناة السويس

طالبة الصيدلة

الطالبة شهد

وثقت كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة للفتاة الشابة شهد، الطالبة بكلية الصديلة، جامعة قناة السويس، ووذلك أثناء ذهابها لاستقلال سيارة من موقف بالإسماعيلية.

وظهرت "شهد" في الفيديو الذي عرضه الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، حيث كانت في المقطع الأول تتجول في الشارع متجهةً لاستقلال سيارة من الإسماعيلية قادمةً إلى القاهرة.

فيما أظهر المقطع الثاني، الفتاة وهي تتجول في محافظة الجيزة، تحديدًا في منطقة الوراق، وكانت تسير في الشارع الذي يصل إلى كورنيش النيل في الرابعة فجرًا، ومرت منه مرتَين، وأظهرت الكاميرات أنها لم ترجع في المرة الثانية.

وعثر على جثة طالبة الصيدلة شهد أحمد، البالغة من العمر 19 سنة، بمياه النيل في محافظة الجيزة، والتي كانت متغيبة منذ 3 أيام.

وواصلت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في القضية، حيث أمرت بالتحفظ على هاتفها الشخصي وتفريغ المكالمات ورصد آخر الأشخاص الذين تواصلوا معها من خلاله، للتعرف عن لغز توجهها من الإسماعيلية إلى محافظة الجيزة، وأمرت برصد تحركاتها منذ تركها مدينة الإسماعيلية حتى العثور على جثتها بمياه النيل بالوراق.

كما أمرت النيابة العامة بدفن جثة الطالبة، بعد الانتهاء من تشريح الجثة، وطلبت تحريات موسعة كشف لغز الواقعة، كما تم التحفظ على متعلقاتها، شنطة وكارنيه وبعض الأموال.

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