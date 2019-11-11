كويتية تنصح بالزواج من الشباب «الصغير»:« الصغير قوي»

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الشاب الصغير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، فيديو مثير لمواطنة كويتية، تنصح السيدات بالزواج من الشاب الصغير، عاقدة مقارنة بين الرجل الكبير والشاب الصغير.

وقالت السيدة الكويتية، في الفيديو،:« أن الكبير وانتي معاه بالسيارة مهموم وساكت، أما الشاب الصغير وانتي معاه بالسيارة يشغل الأغاني.. هذا الصغير شباب حيوية مثقف يعرف يتكلم قوي..قوي الصغير هه.. قوي».

وأثار الفيديو غضب الكويتيين، مشيرين إلى أنها خرجت عن الحياء في حديثها، وهاجمها البعض موجهًا لها انتقادات لاذعة.


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