بث مباشر.. مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية

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ويقدم اليوم، بثًا مباشرًا لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب غانا في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية، تحت سن الـ23 عامًا، التي تحتضنها مصر حتي 22 نوفمبر الجاري.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، منذ قليل، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا، ولمعرفة التشكيل يرجى الضغط هنا

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.



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