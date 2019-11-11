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إصابة "زينة" بمرض يبعدها عن الضوء

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زينة
زينة

الطيب حسين

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قالت الفنانة "زينة"، اليوم الاثنين ، إنها أصيبت بمرض اضطرها إلى الابتعاد عن الضوء، حيث ظهرت وهي ترتدي النظارة. وكتبت على حسابها في "إنستجرام": "من الممكن أن يتسبب الضوء ذلك في إيذاء عينها". وقالت: "جالي تعب في عنيا. الحمد لله طبعا، ولا حاجة، اللهم لك الحمد. بس مجبرة ألبس نضارة في أي إضاءة. كنت بلبسها الأول دلع.. المشكلة إن ابني كل ما ألبسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة. قلت له امال لما أعجز وأبقى كركوبة هتعمل إيه". وذكرت: "قالي انتي عمرك ما هاتعجزي، حبيبي يا ابني انت وأخوك أحلي حاجة في حياتي الحمد لله، ربنا يحميكو ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس يارب".

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