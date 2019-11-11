جريمة قتل بشعة تهز السعودية

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أخبار السعودية

جريمة قتل

الشقراء

شهدت محافظة شقراء بالمملكة العربية السعودية جريمة مروعة، راح ضحيتها شاب على يد ابن عمه . وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشاب كان عائدًا من سفر خارج المملكة، وعندما ذهب لزيارة أحد أقاربه، انهال عليه ابن صاحب البيت طعنًا حتى أرداه قتيلًا. وتوفي الشاب متأثر بجراحه بعد محاولات لإسعافه بالمستشفى. ووحدثت هذه الجريمة سط ذهول من والد الشاب المعتدي وأهل البيت. بدورها، باشرت الجهات الأمنية الحادثة ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

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