نشأت الديهي: لا يوجد مسجون سياسي واحد في مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي وجه بدمج مساجين مصر ضمن مبادرة 100 مليون صحة وفيروس سي، وتم مسح جميع السجناء داخل السجون ضمن هذه الحملات.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن أحد المساجين حصل على رسالة الدكتوراه داخل السجن، وهناك 8215 شخص حصلوا على شهادة محو أمية داخل السجون، وتم انشاء 3 مدارس صناعية داخل قطاع السجون، لتعليم المساجين الحرف المختلفة وعدم العودة للجريمة مرة أخرى.

وأوضح، أن عدد المساجين في مصر 114 ألف سجين، 84 ألف منهم صدر أحكام نهائية ضدهم، و30 ألف حبس احتياطي وفقًا للقانون، من بين 100 مليون مواطن، أي بنسبة 0.1% من عدد المواطنين، معقبًا: "عدد المساجين في مصر بالنسبة لعدد السكان يليق بمصر، ويؤكد أننا كويسين وحلوين"، مشددًا على أنه من بين كل 100 ألف مواطن أمريكي هناك 700 سجين، ومصر تعتبر من أقل دول العالم في عدد المساجين، بينما أمريكا من أعلى دول العالم في عدد المساجين.