الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه اليوم الاثنين

11 نوفمبر 2019 - 09:51 م

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، في البنوك استقرارًا ملحوظًا اليوم الأثنين. في البنك المركزي، بلغ سعر الدولار 16.0917جنيه للشراء، و 16.1917جنيه للبيع. أما البنك الأهلي فسجل سعر العملة الخضراء 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية، سجلت العملة الأمريكة 16.08 جنيه للشراء ونحو 16.18 جنيه للبيع. في حين سجل الدولار ببنك مصر 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع. وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 16.10جنيه للشراء، 16.20جنيه للبيع.