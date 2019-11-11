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مصر تحقق فوزًا مثيرُا على غانا وتتأهل للدور القادم

في أمم إفريقيا..

مصر تحقق فوزًا مثيرُا على غانا وتتأهل للدور القادم

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شوقى غريب

مصر وغانا

مصر الأوليمبي

نتيجة مصر بث التشكيل الرسمي

حقق المنتخب الوطني الأوليمبي فوزًا مثيرًا على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان المنتخب الأوليمبي أنهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

حيث بادر بالتسجيل المنتخب الغاني بهدف مبكر في الدقيقة السادسة في مرمى شباك منتخب مصر.

فيما تعادل مصطفى محمد من كرة عرضية أحرزها بالرأس على شمال الحارس في هدف شبيه بهدفه في المباراة الافتتاحية.

كما تقدم مرة أخرى منتخب غانا من خطأ دفاعي في مطلع الشوط الثاني، ولكن تعادل اللاعب رمضان صبحي، ليحرز الهدف الثالث اللاعب أحمد ياسر ريان، وبذلك يتأهل المنتخب الوطني للدور القادم بهذه النتيجة، برصيد 6 نقاط، فيما سيتجمد رصيد غانا عند نقطة وحيدة.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

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