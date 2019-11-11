  • الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:24 ص
بحث متقدم
نجيب ساويرس

تصريحات نارية لـ"ساويرس" عن ليليان داوود وسد النهضة

أحمد موسى

أحمد موسى يحذر من انتشار هذه الكارثة الخطيرة

الفريق مهندس كامل الوزير

وزير النقل يفجر مفاجأة مدوية بشأن واقعة قطار طنطا

نشأت الديهي

"الديهي": مصر حققت طفرة وتغيير نوعي في ضبط الأسعار

أرشيفية

النشرة الاقتصادية.. الدولار يستقر والذهب يهوي خلال التعاملات

أرشيفية

بعد تراجع التضخم لأدنى مستوى.. متى تنخفض الأسعار؟

أرشيفية

سقوط شاب تحت عجلات القطار أثناء مشاداة مع «الكمسري»

تركي آل الشيخ

تحذير شديد اللهجة من تركي آل الشيخ:«لا سكوت بعد اليوم»

الطالبة شهد

بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للطالبة شهد قبل غرقها

فجر السعيد

«في غيبوبة وحالتها خطرة».. ننشر صورة مُحزنة لـ«فجر السعيد»

السجن لإيطالية بعد مشاركتها بالحرب في سوريا

عرب وعالم

نساء داعش
نساء داعش

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"اللي بيحصل في سوريا درس للمصريين"

#

مسئولة كردية تدعو لمنطقة حظر طيران في سوريا

#

تحقيق عاجل في بريطانيا بعد وفاة رضيع داخل السجن

#

أردوغان: تركيا ستحسم هذا الأمر في سوريا قريبًا

فرض القضاء الإيطالي، الإثنين، عقوبة السجن عامين و8 أشهر على مواطنة شاركت في الصراع السوري، ورحّلتها تركيا في 2017.
وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية، أن "لارا بومبوناتي" (28 عاما)، رحلتها تركيا إلى إيطاليا في 2017.
وأضافت أن القضاء الإيطالي اتهم بومبوناتي، بالانخراط في منظمات متطرفة تدعم الإرهاب في بلد آخر، بعد أن التحقت بزوجها في سوريا.
وأوضحت أن القضاء حكم على بومبوناتي بالسجن عامين و8 أشهر، واتهمها بالانضمام لـ "هيئة تحرير الشام"، ومساعدة المقاتلين الأجانب الآخرين.
وفي يونيو/ حزيران 2017، ألقت تركيا القبض على بومبوناتي، ورحّلتها إلى إيطاليا التي أحالتها للقضاء.
ومن المعتقد أن "فرانشيسكو كاشو" زوج بومبوناتي، قتل في سوريا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "آل الشيخ" ينعى علاء علي بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله
» "الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد انخفاض الحرارة
» توجيه عاجل من «السيسي» بشأن الأسعار والتموين
» تعليق مؤثر جدا لـ تامر امين علي وفاة هيثم احمد زكي
» «أبوتريكة»ناعيًا علاء علي:« من أراد واعظًا فالموت يكفيه»
» إضراب بمطار الكويت وتهديد بوقف الرحلات الجوية
» أوروبا: قلقون من استئناف إيران تخصيب اليورانيوم
» السجن لإيطالية بعد مشاركتها بالحرب في سوريا
» مصر تحقق فوزًا مثيرُا على غانا وتتأهل للدور القادم
» جريمة مخلة.. الحكم بحبس روسية 15 عامًا بالكويت
» شعار أسود.. نعي مؤثر من الأهلي لـ"علاء علي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه