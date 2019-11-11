  • الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:22 ص
بحث متقدم
نجيب ساويرس

تصريحات نارية لـ"ساويرس" عن ليليان داوود وسد النهضة

أحمد موسى

أحمد موسى يحذر من انتشار هذه الكارثة الخطيرة

الفريق مهندس كامل الوزير

وزير النقل يفجر مفاجأة مدوية بشأن واقعة قطار طنطا

نشأت الديهي

"الديهي": مصر حققت طفرة وتغيير نوعي في ضبط الأسعار

أرشيفية

النشرة الاقتصادية.. الدولار يستقر والذهب يهوي خلال التعاملات

أرشيفية

بعد تراجع التضخم لأدنى مستوى.. متى تنخفض الأسعار؟

أرشيفية

سقوط شاب تحت عجلات القطار أثناء مشاداة مع «الكمسري»

تركي آل الشيخ

تحذير شديد اللهجة من تركي آل الشيخ:«لا سكوت بعد اليوم»

الطالبة شهد

بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للطالبة شهد قبل غرقها

فجر السعيد

«في غيبوبة وحالتها خطرة».. ننشر صورة مُحزنة لـ«فجر السعيد»

بالفيديو..

أحمد موسى يحذر من انتشار هذه الكارثة الخطيرة

آخر الأخبار

أحمد موسى
أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"موسى" على سيول الثلاثاء بالقاهرة

#

«الاتحاد الأوروبي» يحذر من عملية عسكرية فى هذه الدولة

#

أحمد موسى: "لا تصدقوا من يروج الشائعات ضد القوات المسلحة"

#

موسى: قولنا ألف مرة معدناش معتقلين

حذر الإعلامي أحمد موسى، من طائرات صغيرة تشبه طائرات "درون، حيث تم إطلاق عليها اسم الطائرة القاتلة، لافتًا إلى أن هذه الطائرة في منتهى الخطورة على بلادنا ويجب الحذر منها في الجمارك والمطارت.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين:" هذه الطائرة بها كاميرات تحدد الوجه وترصد أي شخص وتحمل شحنة متفجرات وزنها لا يزيد عن 3 جرام أو رصاصة واحدة، كما تستطيع تميز الشخص المستهدف وسط مجموعة، وقادرة على تتبع الشخص حتى في منزله.
وأوضح أن امتلاك طائرات الدرون يمثل قضية أمن قومي وهي ليست لعبة ولكنها طائرة احترافية قادرة على قتل وتتبع أي شخص".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "آل الشيخ" ينعى علاء علي بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله
» "الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد انخفاض الحرارة
» توجيه عاجل من «السيسي» بشأن الأسعار والتموين
» تعليق مؤثر جدا لـ تامر امين علي وفاة هيثم احمد زكي
» «أبوتريكة»ناعيًا علاء علي:« من أراد واعظًا فالموت يكفيه»
» إضراب بمطار الكويت وتهديد بوقف الرحلات الجوية
» أوروبا: قلقون من استئناف إيران تخصيب اليورانيوم
» السجن لإيطالية بعد مشاركتها بالحرب في سوريا
» مصر تحقق فوزًا مثيرُا على غانا وتتأهل للدور القادم
» جريمة مخلة.. الحكم بحبس روسية 15 عامًا بالكويت
» شعار أسود.. نعي مؤثر من الأهلي لـ"علاء علي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه