  • الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:23 ص
بحث متقدم
نجيب ساويرس

تصريحات نارية لـ"ساويرس" عن ليليان داوود وسد النهضة

أحمد موسى

أحمد موسى يحذر من انتشار هذه الكارثة الخطيرة

الفريق مهندس كامل الوزير

وزير النقل يفجر مفاجأة مدوية بشأن واقعة قطار طنطا

نشأت الديهي

"الديهي": مصر حققت طفرة وتغيير نوعي في ضبط الأسعار

أرشيفية

النشرة الاقتصادية.. الدولار يستقر والذهب يهوي خلال التعاملات

أرشيفية

بعد تراجع التضخم لأدنى مستوى.. متى تنخفض الأسعار؟

أرشيفية

سقوط شاب تحت عجلات القطار أثناء مشاداة مع «الكمسري»

تركي آل الشيخ

تحذير شديد اللهجة من تركي آل الشيخ:«لا سكوت بعد اليوم»

الطالبة شهد

بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للطالبة شهد قبل غرقها

فجر السعيد

«في غيبوبة وحالتها خطرة».. ننشر صورة مُحزنة لـ«فجر السعيد»

بالفيديو..

تعليق مؤثر جدا لـ تامر امين علي وفاة هيثم احمد زكي

آخر الأخبار

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا العمل لن يكتمل لـ هيثم أحمد زكي

#

أشرف زكي: هذا أغرب ما شاهدته في نعش هيثم أحمد زكي

#

خلاف شرس بين فنان شهير وأحد متابعيه

#

تعليق صادم من أقارب هيثم زكى على عدم استلامهم جثمانه

قال الإعلامي تامر أمين، إنه التقى بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي 3 مرات تقريبًا في عدة مناسبات، ورغم ذلك وفاته أثرت فيه كثيرً، معقبًا: "وفاته وجعتني أووي، كأنه حد قريبي، وصديق العمر".
وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن موت الغفلة صعب جدًا، خاصة إذا كان في سن مبكر، مشيرًا إلى أن البعض قد يتوقع موت كبار السن، ولذلك فراق صغار السن يكون صعب وواقعه على القلوب أصعب بكثير.
وأضاف أن أكثر شيء أصابه بالألم في وفاة "هيثم" هي حالة الوحدة التي عاشها ومات فيها، معقبًا: "لما قرأت إن ما فيش حد راح المستشفى من أهله استلم جثمانه، والله بكيت، قد إيه الوضع صعب، لما تبقى عايش والكاميرات تلاحقك، وفي أقل من لحظة، لما تموت ما تلاقيش حد من أهلك حواليك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "آل الشيخ" ينعى علاء علي بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله
» "الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد انخفاض الحرارة
» توجيه عاجل من «السيسي» بشأن الأسعار والتموين
» تعليق مؤثر جدا لـ تامر امين علي وفاة هيثم احمد زكي
» «أبوتريكة»ناعيًا علاء علي:« من أراد واعظًا فالموت يكفيه»
» إضراب بمطار الكويت وتهديد بوقف الرحلات الجوية
» أوروبا: قلقون من استئناف إيران تخصيب اليورانيوم
» السجن لإيطالية بعد مشاركتها بالحرب في سوريا
» مصر تحقق فوزًا مثيرُا على غانا وتتأهل للدور القادم
» جريمة مخلة.. الحكم بحبس روسية 15 عامًا بالكويت
» شعار أسود.. نعي مؤثر من الأهلي لـ"علاء علي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه