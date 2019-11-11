» "الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد انخفاض الحرارة

11 نوفمبر 2019 - 11:50 م

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن جنوب مصر يتعرض لمنخفض يسمى منخفض السودان، موضحًا أن هذ المنخفض يؤدي إلى حالة عدم استقرار، وارتفاع في درجة الحرارة.



وأوضح "صابر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الإثنين، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر إلى منتصف الأسبوع المقبل، وأن هيئة الأرصاد الجوية تجدد خرائط الأرصاد كل أسبوع.

