تصريحات نارية لـ"ساويرس" عن ليليان داوود وسد النهضة

12 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والملياردير الشهير، إنه يتمنى عمل مشروع خيري كبير يتذكره به الناس بعد رحيله، حيث إنه لم يعد يريد جني المزيد من الأموال، موضحًا أن هذا العمل من الممكن أن يكون القضاء على الفقر في مصر.



وأضاف، في مقابلة له مع برنامج «القاهرة الآن» على قناة «الحدث»: «حابب يكون مفيش أي فقراء في مصر، حققت كل اللى نفسي فيه وعاوز أعمل حاجة خير كبيرة زي نقضي على الفقر لأني كنت معتبر الفلوس تديك قوة لعمل الخير لذلك عاوز أعمل حاجة تخلي الناس تذكرني بيها».



وتابع ساويرس أنه يتمنى إنشاء وزارة تحت مسمى وزارة القضاء على الفقر يكون لها وزير وتُوضع لها ميزانية محددة وتكون مهمتها فقط القضاء على الفقر، مطالبًا بالاستفادة من تجارب الصين في ذلك.



ورداً على سؤال أن عام 2018 لطشت معاه هل كان عام 2019 أفضل؟ قال: «صحيح 2018 لطشت معايا لكن 2019 أفضل بسبب الذهب والحرب التجارية لترامب: «أشكر ترامب على مشاكله وعك أردوغان ورئيس وزراء بريطانيا فرفع أسعار الذهب وده فرق معانا».



وحول السياسة قال: «لست قلقا على مستقبل مصر حيث إن مصر بلد قوية فات عليها الزمن وبيعدي عليها حاجات كتيرة بس هيا قوية فيه حاجات كتيرة مش عجابني دلوقتي نحتاج مزيدا من الحريات ونفتح القنوات وندي فرصة للنقد والرأي والرأي الآخر حتى شباب السوشيال ميديا لازم نسيبهم ينفسوا عن أنفسهم هما مش لاقيين شغل».



وحول اعتذاره للكاتب أحمد مراد قال: «اعتذرت لأحمد مراد لأني قرأت تصريحا بأن روايات نجيب (دقة قديمة) ولما تحدث وقال تحريف تصريحاتي اعتذرت أنا بحب روايات نجيب محفوظ جداً وقرأتها كلها».



وحول أزمة ليليان داوود قال: «ليليان داوود كانت عاوزه تاخد بونط واللي عاوز يدخل في خناقة معايا أهلا بيها أنا مارضيتش امشيها لما كنت صاحب القناة وهما كانوا عاوزين يمشوها ولما بعتها قالت ليا فلوس كنت بعت القناة أديتها فلوسها رغم أني مش مالك القناة وبعدين عاوز أقلها خليكي في لبنان طول الوقت حاطة نقرها من نقر مصر إلى عاوزة خناقة معايا مش هيعدي».



وحول أزمة سد النهضة قال: «الموقف الإثيوبي غير مقبول فيه عنجهية غير مفهومة لماذا ترفضون إطالة فترة ملء السد إيه المشكلة بمعرفتي برئيس الوزراء الإثيوبي هو رجل محب للسلام وأنا مستغرب من موقفه وأنهى على خلافات قبلية كبيرة والقتال مع أريتريا وقعدت عنده تلات أيام وجه عند مصر وطلع تصريحات غريبة لو هطلع مليون واحد إثيوبي إحنا نطلع 10 ملايين مصري».

