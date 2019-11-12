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المكسيك تمنح الرئيس البوليفي المستقيل حق اللجوء

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رئيس بوليفيا المستقيل
رئيس بوليفيا المستقيل

المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات المكسيكية منح حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، وذلك بحسب «رويترز».
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة البوليفية في بيان لها أن الوحدات العسكرية في عموم البلاد بدأت اعتبارا من اليوم الاثنين، بتنفيذ خطة «سيباستيان باغادور» الهادفة إلى الحفاظ على الوظائف الرئيسية للدولة لضمان عملها من أجل السلام والاستقرار في البلاد.
من ناحية أخرى، قالت جانين أنيس، النائبة الثانية لرئيسة مجلس الشيوخ البوليفي، التي يتوقع أن تتولى رئاسة البلاد بعد استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس، أمس الأحد، تحت ضغط الاحتجاجات ضد إعادة انتخابه لولاية رابعة الشهر الماضي، قالت إن السلطات ستعكف على تنظيم انتخابات رئاسية جديدة قبل حلول يوم 22 يناير القادم.

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