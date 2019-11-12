صديق ضحية قطار كفر الزيات يغير مجرى الأحداث بتصريح خطير

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشف علاء محمود - صديق ضحية قطار كفر الزيات أحمد مبروك - مفاجأة قد تغير مجرى الأحداث في القضية .
وقال "محمود" في تصريحات صحفية إن ضحية القطار لم يكن مدخنا من الأساس لكن أحد الأشخاص عرض عليه سيجارة فتناولها وبدأ يدخنها وبعدها فوجيء بملاحظ القطار يطلب منه بطاقته ، ولما سأله الضحية عن السبب (سب له الدين) " حسب "الوطن".
وأضاف: "أحمد كان واقف على باب القطار .. ولما القطار بدأ يهدي قبل المحطة بـ100 متر سقط من القطار .. أحمد كان بيخاف ومكانش بيدخن ويبدو إنه داخ من الدخان و وقع".
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