آخر ما كتبه ضحية قطار كفر الزيات على "فيس بوك" قبل وفاته

توفي الشاب أحمد مبروك بعد سقوطه من القطار في أعقاب قيام رئيس قطار كفر الزيات بمطالبته ببطاقته لتحرير غرامة تدخين.
وبمراجعة حساب الراحل على "فيس بوك" ، تبين أن آخر تدويناته عرض فيها مساعدة أهل قريته في أي شيء له علاقة بهمنته التمريض.
وقال في حسابه بـ"فيس بوك" : "بدون أي مقدمات... روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير النَّاس أنفعهم للنَّاس)".
وأضاف: "رسالة لـ اهل بلدي (كفر الشيخ علي) .. انا تحت امر اي حد من ابناء بلدي في اي حاجه تخص مجال التمريض (تركيب كانيولا_تركيب محلول_تركيب قسطرةبوليه_تركيب رايل تغذيه_غيار علي قرح فراش.................. الخ .. (اللهم اشفي مرضاناومرضي المسلمين اجمعين)" .. مضيفًا: "وهذا عمل تطوعي".