آخر ما كتبه علاء علي قبل وفاته بساعات: قلبي واجعني

12 نوفمبر 2019 - 07:47 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - عن آخر كواليس في حياة اللاعب الراحل علاء علي.



وقال "حتحوت" في برنامجه المذاع على فضائية "صدى البلد" : "علاء علي أصيب بالمرض الخبيث وطلب من المقربين منه عدم إخبار أحد ".



وأضاف: "فوجئت أن علاء علي أرسل فيديو لنفسه وهو يتمرن في الجيم للزميلة نانسي القاضي قبل الوفاة بـ3 أيام ، وقال لها إنه يحاول العودة إلى مستواه تمهيدًا لللعودة لفريقه بتروجيت".



وتابع: "ياسمين شجعته .. ثم قبل وفاته بساعات أرسل لها رسالة تانية وقالها (أنا تعبان وقلبي واجعني .. بقيت بنهج لما بوطي أربط رباط الجزمة .. ومش عايز أكلم أي حد).



وفي أعقاب هذه الرسالة بساعات توفي نجم الزمالك السابق علاء علي عن عمر يناهز 31 سنة .



