» ساويرس يثير الجدل بحديثه عن الحجاب والنقاب

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نجيب ساويرس
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ساويرس

الحجاب

أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس موجة من الجدل بعد حديثه عن الحجاب والنقاب.

وقال "ساويرس" في حوار مع "إرابيان بيزنس" : "المرأة جميلة .. إذا كان الله لا يريد المرأة جميلة فلماذا خلقها هكذا .. ولو أراد الله أن تكون المرأة محجبة لخلقها بالحجاب ".

وأضاف: "الله جميل يحب الجمال .. ويعلم ما يفعله .. فمن نحن لنتكلم؟".

وأشار الموقع إلى أن "ساويرس" سلط الضوء على انتشار "النقاب" وهو الحجاب الذي يغطي الوجه ، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ساويرس عن "الأصولية الإسلامية".

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