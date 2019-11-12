الوزير: ناس لابسة بدل وبيركبوا بدون تذاكر

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قال الفريق كامل الوزير -وزير النقل والمواصلات- إنه  يجب تحصيل حق الدولة مقابل الخدمات التي تؤديها في الارتقاء بمنظومة القطارات من تأمين ونظافة.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية mbc مصر  مساء أمس الإثنين إنه يوجد عندنا سلوكيات غير جيدة، مستنكرًا لوم الناس على طريقة جمع التذاكر.

وأوضح الوزير أنه يتفقد بنفسه القطارات، منوهًا بأنه سأل أساتذة لابسين بدل في قطار الـ vip وبسألوا معاك تذكرة، بيقولي: " لا"، ولما سألته دخلت إزاي يقولي: لقيت الباب زحمة دخلت وركبت.

يأتي هذا عقب تعليقه على حادثتي قطار الإسكندرية وطنطا، الذي تكرر فيهما القفز لأجل عدم دفع الغرامة.


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