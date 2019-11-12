شاهد.. عملية طعن لفرقة مسرحية بالرياض

12 نوفمبر 2019 - 09:47 ص

أقدم مقيم من جنسية عربية على طعن أربعة من فرقة مسرحية في حديقة بالرياض.

ونشر موقع العربية على حسابه على "تويتر" مقطع فيديو يوثق الحادثة معلقا بالقول: "القبض على مقيم من جنسية عربية بعد طعنه 4 من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة بالرياض، والمتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي يفيد للعربية بنقل المصابين إلى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز".



