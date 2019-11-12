  • الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
ساويرس

ساويرس عن أزمة جزيرة آمون: "لوي الدراع مع الصعايدة مبيجيش"

الأردن تبدأ النظر بقضية "أول متهمة" بتأييد داعش

الأردن يحبط استهداف مسئولين بسفارتي أمريكا وإسرائيل

الطائرالاسود

60 عامًا.. عمر أسرع طائرة في العالم

اغتيال القيادي بسرايا القدس بهاء أبو العطا

غزة.. اغتيال قيادي بارز وزوجته في قصف إسرائيلي

جيمى كارتر

تدهور حالة الرئيس الأمريكي الأسبق ونقله للمستشفى

عملية طعن لفرقة مسرحية بالرياض

شاهد.. عملية طعن لفرقة مسرحية بالرياض

كامل الوزير

الوزير: ناس لابسة بدل وبيركبوا بدون تذاكر

الالتهاب الرئوي عند الاطفال

مقتل طفل كل 39 ثانية بـ"الوباء المنسي"

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

علاء علي

آخر ما كتبه علاء علي قبل وفاته بساعات: قلبي واجعني

غزة.. اغتيال قيادي بارز وزوجته في قصف إسرائيلي

الحياة السياسية

اغتيال القيادي بسرايا القدس بهاء أبو العطا
اغتيال القيادي بسرايا القدس بهاء أبو العطا

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

نذر حرب.. قتلى في مواجهات بين باكستان والهند

#

قصف موقعين للمقاومة الفلسطينية في غزة

#

مسيرة في غزة تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين بإسرائيل

#

الفلسطينيون يستعدون لجمعة "حرق العلم"

غزة

قصف

سرايا القدس

بهاء أبو العطا

استشهد القائد في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مع زوجته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهما بحي الشجاعية في غزة .

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن القصف تسبب في إصابة 3 آخرين، وذلك عقب قيام غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية.

يأتي هذا عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك عن استهداف مبنى كان يتواجد فيه القيادي بسرايا القدس بهاء أبو العطا، حيث أكدت أيضا حركة الجهاد الإسلامي مقتل القيادي وزوجته.

من جانبه علق الباحث الفلسطيني صالح النعامي  على الواقعة قائلا: "اغتيال القيادي في الجهاد بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال أكرم العجوري، القائد في التنظيم في دمشق، لم تكن مفاجئة.. إسرائيل قررت مطلع نوفمبر الجاري استهداف التنظيمات المسئولة عن إطلاق الصواريخ بشكل مباشر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كارثة.. الحرائق تقترب من منازل "سيدني"
» إضراب شامل بغزة عقب اغتيال قيادي بسرايا القدس
» فنان شهير يكشف حقيقة وفاة "هادي الجيار"
» شوقي غريب يكشف سر اختفائه لحظة هدف غانا الثاني
» شوبير: علاء علي عانى من شلل تام قبل وفاته
» ساويرس يثير الجدل بحديثه عن الحجاب والنقاب
» "آل الشيخ" ينعى علاء علي بكلمات مؤثرة.. هذا ما قاله
» تصريحات نارية لـ"ساويرس" عن ليليان داوود وسد النهضة
» "الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد انخفاض الحرارة
» "الديهي": مصر حققت طفرة وتغيير نوعي في ضبط الأسعار
» توجيه عاجل من «السيسي» بشأن الأسعار والتموين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه