» إضراب شامل بغزة عقب اغتيال قيادي بسرايا القدس

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وكالات- الدويني فولي

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن حركة الجهاد الإسلامي بدأت مراسم تشييع القائد في الجناح العسكري بهاء أبو العطا والذي اغتالته إسرائيل فجر اليوم وزوجته، ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة، انطلاقا من مشفى الشفاء.

ويشهد الوضع الميداني، استمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات المحيطة بقطاع غزة إضافة إلى تل أبيب والخضيرة وعسقلان.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي إطلاقها رشقات صاروخية نحو تل أبيب والخضيرة والقدس المحتلة وعسقلان وسيديروت ضمن ردودها على اغتيال ابو العطا.

وتدوي انفجارات عنيفة من حين لآخر في أجواء قطاع غزة ناجمة عن محاولات القبة الحديدة التصدي لصواريخ المقاومة.

وعلقت وزارة التربية والتعليم في القطاع عمل المدارس الحكومية والخاصة إضافة إلى قرار من الجامعات توقف العمل فيها.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل في قطاع غزة حدادًا على روح الشهيد باستثناء وزارة الصحة.

وفي وقت لاحق قامت طائرات الاحتلال بقصف أراضي زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق قرية جحر الديك وسط القطاع.

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