60 عامًا.. عمر أسرع طائرة في العالم

12 نوفمبر 2019 - 10:17 ص

تقدم التكنولوجيا كل ما هو جديد وحديث، إلا أن الطائرة الحربية "لوكهيد- أس أر-71" التي يبلغ عمر صناعتها 60 عامًا تعتبر أسرع طائرة في العالم حتى الآن.

وتعود صناعة هذه الطائرة إلى ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في مايو 1960 حيث أسقط الاتحاد السوفيتي طائرة تجسس أمريكية طراز"يو- 2"، وهي تلتقط صور جوية فوق أراضيها.

وكانت هذه النقطة البداية لأمريكا لصناعة نوع جديد من طائرات التجسس حيث لا يرصدها الردار، بارتفاع لا يزيد على 90 ألف قدم ، وتطير بسرعة كبيرة غير مرئية، حسب تصريحات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للصحافة.

وقام بتصميم الطائرة "كيلي جونسون"إلي جانب فريق من المهندسين في شركة"لوكهيد مارتن" الأمريكية، وسميت الطائرة بـ" الطائر الأسود" ، وكانت رحلتها الأولي في 30 أبريل 1962 ، وتم تصنيع 13 نسخة منها في سرية تامة.

جدير بالذكر أن" الطائر الأسود" يطير بسرعة 3200 كيلو متر في الساعة، واستخدم المصممون مادة التيتانيوم القادرة علي تحمل درجات الحرارة المرتفعة والتي حصلت عليه من السوفيت من خلال شركات وهمية، وتم طلاؤه باللون الأسود لقدرته علي امتصاص الحرارة.