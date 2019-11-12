الداخلية: إبعاد اثنين من حاملي الجنسية التركية خارج البلاد

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وزير الداخلية
وزير الداخلية

متابعات- الدويني فولي

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارًا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإبعاد شخصين يحملان الجنسية التركية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ووجه وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار.


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