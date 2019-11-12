الداخلية: إبعاد اثنين من حاملي الجنسية التركية خارج البلاد

12 نوفمبر 2019 - 11:48 ص

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارًا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإبعاد شخصين يحملان الجنسية التركية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.



