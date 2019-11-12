شاهد.. فنان شهير يعثر على قبر والده بعد 38 عاما

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فنان مغربي يعثر على قبر والده
فنان مغربي يعثر على قبر والده

متابعات - أمينة عبد العال

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الصحراء المغربية

فنان مغربي

ربيع القاضي

نشر الفنان المغربي ربيع القاضي علي صفحته الرسمية علي "فيس بوك" تفاصيل عثوره على قبر والده في الصحراء المغربية بعد 38 سنة من بحثه عنه.

وعلق القاضي علي مقطع الفيديو قائلاً: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون" صدق الله العظيم، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصي.. بعد 38 عامًا من الانتظار والبحث في كل أرجاء الصحراء المغربية الغراء بدون كلل، أكرمني الله العلي القدير فوجدت قبر الشهيد.. قبر أبي الجندي المقاتل في صفوف القوات المسلحة الملكية الذي وهب حياته فداءً لوطننا الحبيب.. الله أكبر.. الله أكبر.. كم أنت كريم يا الله.. ولدت من جديد.. وكل عيد وأنتم بألف خير.. ربيع القاضي.. ابن الشهيد".

شاهد الفيديو..


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