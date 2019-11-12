فيديو يوثق لحظة عبور عطارد أمام الشمس في مصر

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وثق مقطع فيديو تم تداوله عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس.

وكان معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقي قد وثق عبر مقطع فيديو وعدد من الصور الحدث الفلكي النادر.

وكانت مصر والدول العربية وشعوب الشرق الأوسط، قد شهدت أمس الإثنين الحدث النادر بعبور كوكب عطارد أمام الشمس.

يذكر أن هذا الحدث النادر يتكرر أمام كل عدة أعوام، حيث يتصادف مرور كوكبي الأرض وعطارد بإحدى نقطتي تقاطع أمام المدارين، علمًا بأن عطارد يدور كل 88 يومًا مرة واحدة حول الشمس.

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