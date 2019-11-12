الكويت.. معركة بين ولي أمر وأبنائه مع معلم.. لن تتخيل السبب

12 نوفمبر 2019 - 01:46 م

نشبت معركة بين ولي أمر وأبنائه مع معلم في إحدى المدارس المتوسطة بمنطقة الأحمدي بالكويت.

ويعود سبب المشاجرة إلى حضور ولي الأمر مع أحد أبنائه الذي حضر متأخرًا، حيث قبل المعلم دخوله، ولكنه سجله في كشف الطلاب المتأخرين، وهو ما رفضه الأب.

وتطورت الأمور إلى مشاجرة بين ولي الأمر وأبنائه مع المعلم إلى مشاجرة داخل المدرسة.

وقامت المدرسة برفع شكوى بالواقعة، إلى المنطقة التعليمية، حيث طالب المعلمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المعلمين.