بالفيديو.. سعودية تستغيث بالملك سلمان وولي العهد

12 نوفمبر 2019 - 01:57 م

وجهت سيدة سعودية استغاثة إلى الملك سلمان عاهل السعودية ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من تعرض بناتها وأولادها للتعنيف، مطالبة بتدخلهم لحمايتهم في منطقة عسير بالسعودية.

ولاقي مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة انتشارًا واسعًا علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإرسال وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للاطمئنان عليهم، واستدعاء المتهمين في التعنيف وتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهم.

في سياق متصل تم تسليم البنات إلى عمهن بعد أخذ الضمانات اللازمة للمحافظة عليهن ومواصلة تعليمهن، وتم مخاطبة إدارة التعليم بالمنطقة لإلحاقهن بالمدرسة.