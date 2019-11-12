» سعودية تستغيث بالملك سلمان وولي العهد.. لهذا السبب

12 نوفمبر 2019 - 01:57 م

وجهت سيدة سعودية استغاثة إلى العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من تعرض بناتها وأولادها للتعنيف، مطالبة بتدخلهما لحمايتهن في منطقة عسير بالسعودية.

ولاقي مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة انتشارًا واسعًا علي منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإرسال وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للاطمئنان عليهن، واستدعاء المتهمين في التعنيف وتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهن.

في سياق متصل تم تسليم البنات إلى عمهن بعد أخذ الضمانات اللازمة للمحافظة عليهن ومواصلة تعليمهن، وتم مخاطبة إدارة التعليم بالمنطقة لإلحاقهن بالمدرسة.