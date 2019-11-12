"الدفاع عن الحيوان" توجه نداء عاجلاً بشأن "تصرف ترامب"

12 نوفمبر 2019 - 02:23 م

حثت منظمة الدفاع عن الحيوان "بيتا" الأمريكيين بأن يصفحوا عن الديوك الرومية، مثلما يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل عام.

ووجهت المنظمة نداء عاجلا للجميع قبيل الاحتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث قالت رئيسة المنظمة في بيان لها:" لا تهتم الديوك الرومية بميولك السياسية؛ ديمقراطيا أو جمهوريا، ولكنهم يجتمعون للانضمام إلى عيد الشكر من أجل إنقاذ الملايين من الطيور الأخرى".

وأضافت بحسب وكالة "سبوتنك": "دعونا نصوت من أجل الحياة، ونقدم الشكر لكل الأطعمة النباتية اللذيذة، التي توفر لنا فائدة صحية جيدة".

وأوضحت رئيسة "بيتا" أنه يتم قتل ما لا يقل عن 45 مليون ديك رومي في الولايات المتحدة سنويا بسبب عيد الشكر؛ حيث يتم ذبح تلك الديوك مقابل الطعام في عمر خمسة أشهر، وغالبا ما تكون في حالة وعي عندما يتم شق حلقها وإلقائها في الماء الساخن لإزالة ريشها.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب قرر للمرة الأولى في عام 2018، أن يمنح حرية التصويت للأمريكيين بشأن الديك الرومي الذي يمنحه عفوا رئاسيا من الذبح؛ حيث إن تقاليد العفو عن الديوك الرومية ينفذها رؤساء أمريكا على مر السنين؛ بدأها الرئيس هاري ترومان، الذي عفا عن ديك رومي في ليلة عيد الشكر عام 1947.