لافتة رومانسية بسوهاج.. زوجة لزوجها: "أنت صدفتي الجميلة"

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لافتة رومانسية بسوهاج

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سوهاج

لافتة رومانسية

مرات رانيا

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للافتة رومانسية في محافظة سوهاج، حيث توجه سيدة متزوجة تدعى رانيا رسالة رومانسية لزوجها دون أن تذكر اسمه، وذلك في شارع شريف دائرة قسم سوهاج.

وأثارت اللافتة ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض أنها منافية للآداب والذوق العام، خاصة في مجتمع الصعيد المحافظ على القيم.

بينما اعتبرها البعض الآخر رسالة راقية ورومانسية، فيما تساءل البعض عن حقيقة الزوج وزوجته التي تدعى رانيا.

وجاء نص الرسالة على اللافتة التي كتبتها الزوجة : "  استثنائي الوحيد ألجأ إليك في فرحي وحزني.. استثنائي الرائع ولا شيء يضاهيك.. صدفتي الجميلة.. كل سنة وأنت طيب.. مراتك رانيا".

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