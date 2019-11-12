حادث مروع لوزير الري الأسبق.. التفاصيل كاملة

نجا الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق من الموت، بعد اصطدام أتوبيس "سوبر جيت" بسيارته مساء أمس.

وقال علام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تعرضت لحادث صعب قوى مساء اليوم (الاثنين) حيث ضرب سيارتى أتوبيس سوبر جيت من الخلف فحذف العربية بتاعتي مسافة أمامه ودخلت عربيتى أسفل عربية نقل من الخلف وكانت لحظات صعبة".

وأضاف: "والعربية طبعا ادغدغت ولكن الحمد لله ربنا سترها وخرجنا بخير والحقيقة قوات الأمن كانت متواجدة وقدمت كل الدعم من استدعاء ونش للسيارة للتوكيل والتأكد من سلامتى وإعداد محضر فى موقع الحادث. الحمد لله على كرمه وفضله علينا".