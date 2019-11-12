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التضامن تخصص 457 مليون جنيه لأنشطة "سكن كريم"

الحياة السياسية

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أرشيفية

أحمد سالم

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غادة والى

التضامن

سكن كريم

استعرضت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً عن تقدم أعمال برنامج سكن كريم وإنجازاته حتى أكتوبر 2019، وذكرت أن التمويل المستخدم للبرنامج حوالي 457 مليون جنيه منها حوالي 80 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي ، و 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف ، و حوالي 74 مليون من الجمعيات الأهلية الشريكة و القطاع الخاص ، بالإضافة إلى الإنفاق من المصادر المساندة للبرنامج الذي بلغ حوالي 203 مليون جنيه من وزارتي التخطيط و التنمية المحلية.

وذكرت والى، أنه تم تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، حيث تشمل إنشاء أسقف 3936 منزلاً و تأهيل 2295 منزلاً من تمويل وزارة الأوقاف و 6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و 1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وتم أو جاري تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا، و 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا.


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