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طفلة في العاشرة تحمل من شقيقها بعد اغتصابها

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اكتشفت طفلة تبلغ من العمر عشرة أعوام أنها حامل في شهرها الثامن،ـ بعد تعرضها للاغتصاب على يد أحد أشقائها المراهقين.

جاء ذلك بعد أن نقلتها والدتها إلى المستشفى وهي تعاني من آلام في المعدة والظهر في مدينة "بوساداس" بالأرجنتين.

وعندما تم فحص الطفلة التي لم يكشف عن هويتها، كشفت أنها تعرضت للاغتصاب على يد شقيقها البالغة من العمر 15 عامًا.

وأبلغ الأطباء مركز للشرطة حيث أحيلت الواقعة إلى قاض متخصص في جرائم للأطفال للتحقيق فيها.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الضحية لم تفهم ما تعرضت له، لكنها قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قِبل شقيقها الأكبر مرة واحدة، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت رئيسة قسم الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية، آنا ماريا بيريرا، إن حمل الفتاة يشكل خطرًا عليها وعلى الطفل الذي لم يولد بعد. وأشارت إلى أن جدة الطفل ستمنح الحضانة على المولود بمجرد ولادته، حيث تريد السلطات من الفتاة مواصلة تعليمها.

ولا يمكن توجيه إلى المتهم لكونه قاصرًا، وهو الآن يخضع لرعاية عمته بعد إرساله في البداية إلى مركز للأطفال المتورطين في نزاعات قانونية.


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