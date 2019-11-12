» «صلاح» خارج قائمة المنتخب أمام كينيا وجزر القمر

12 نوفمبر 2019 - 05:37 م

كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية عن موقف النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، من المشاركة في مباراتي الفراعنة أمام كينيا وجزر القُمر، بعد تجدد إصابته خلال مواجهة مانشستر سيتي الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية فإن صلاح لن يستطيع المشاركة في مباراتي المنتخب الوطني بعد إجراء أشعة على قدمه أثبتت حاجته إلى الراحة للتعافي من الإصابة، وخوفًا من تفاقمها.

وأضافت الصحيفة أن صلاح سيسابق الزمن رفقة زميله الأسكتلندي أندرو روبرتسون ، الظهير الأيسر للريدز، للحاق بمباراة كريستال بالاس لحساب الجولة الثالة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القُمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.