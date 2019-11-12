بسبب سؤال.. استقالة وزيرة كويتية من داخل البرلمان

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وزيرة الأشغال العامة فى الكويت

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وزيرة الأشغال العامة فى الكويت
وزيرة الأشغال العامة فى الكويت

محمد فضل- متابعات

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استقالة

وزيرة الأشغال العامة

قدمت وزيرة الأشغال العامة في الكويت جنان بوشهري استقالتها من على منصة مجلس النواب، خلال استجواب نيابي.

وقالت وسائل اعلام كويتية، إن مؤيدي طرح الثقة في الوزيرة جنان بوشهري تجاوزوا الـ 25 اسماً، وجاء ذلك بعد أن وقع 22 نائباً، على كتابين لطرح الثقة بوزيرة الأشغال، جنان بوشهري لكنهما لم يُقدما بشكل رسمي.

وكان النائب عمر الطبطبائي قد قال خلال الاستجواب إن وزيرة الأشغال تراخت في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة.

وأضاف أن الوزيرة تعرقل مشاريع البنية التحتية وهي من أهم عناصر تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي.


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