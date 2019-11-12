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مدبولي يتابع إجراءات حوكمة نظام تأجير المحاجر

الحياة السياسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أحمد سالم

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مجلس الوزراء

مدبولى

نظام تأجير المحاجر

إجراءات حوكمة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لإستعراض الإجراءات المتعلقة بحوكمة نظام تأجير المحاجر.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسئولي عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص الحكومة على العمل على إدارة واستغلال أصول الدولة بصورة تعظم من الاستفادة من تلك الأصول، هذا إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة واستيدائها، بما يضمن حقوق الاجيال المتعاقبة.

وأشار إلى ضرورة حوكمة نظام تأجير المحاجر، وإعداد ضوابط محددة لتنفيذ عمليات التأجير، مكلفاً بأن يكون لدينا عقود موحدة للمحاجر، بغض النظر عن الجهة التى رخصت بها، فهذه موارد الدولة وأصولها.

وأكد أهمية أن يكون هناك تفاصيل كاملة عن أنواع المحاجر على مستوى الجمهورية، وما يتعلق بتسعير الخدمات والمواد الموجودة بها، إلى جانب القيمة الإيجارية المقترحة للإنتفاع بها، وأخيراً العقوبات التي ستفرض على أي مخالف يستغل تلك المحاجر بدون ترخيص.

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