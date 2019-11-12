عمان تكشف سبب حيادها في كل أزمات المنطقة

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دعا وزير النفط العماني إلى الحوار مع إيران وقال: إن بلاده تبذل مساعيها من أجل إجراء محادثات وستبقى محايدة حيال التوترات الإقليمية.

وقال الوزير محمد بن حمد الرمحي، في مؤتمر عن النفط في الإمارات: إن سلطنة عمان كانت دوما محايدة لأن الحياد "يناسبنا ويناسب الطريقة، التي نتعامل بها مع الخلافات"، وفقا لـ"رويترز".

من جهتها، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن الرمحي قوله: إن بلاده خصصت استثمارات لقطاع النفط والغاز ما بين عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وقال الرمحي: إن الاستثمارات "تتركز معظمها في صناعات البتروكيماويات، إضافة إلى وجود العديد من الاستثمارات للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة".

وأكد الرمحي، الذي يحضر مؤتمرًا للطاقة في أبوظبي، على التزام سلطنة عمان باتفاقية "أوبك+". وقال إن سعر برميل النفط عند 60 دولارًا يعد مناسبًا لسلطنة عمان وجيدًا لاقتصادها.


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