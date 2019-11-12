مأكولات تجعلك تبدو أصغر من عمرك بـ 10سنوات.. تعرف عليها

ما من أحد يتمنى أن تبدو عليه علامات التقدم في السن، فما الحال لو أصبح أصغر من عمره في الحقيقة، هذا الأمر في الواقع لم يبدُ مستحيلاً.

وإذا كان هناك كريمات "مكافحة الشيخوخة"، التي يقبل عليها البعض للوقاية من سرطان الجلد، والنمو الحميد، والأورام الوعائية الكرزية، إلا أنها ليست دائمًا الحل لصحة الشباب الجلد أو الوقاية.

عوضًا عن ذلك، يمكن أن يكون المفتاح لتبدو أصغر سنًا مع بشرة أكثر شبابية في الطعام الذي تتناوله، إذ إن يمكنك أن تمنحك الزيوت والفواكه والخضراوات والتوابل بشرة متوهجة قد لا تراها منذ سنوات!

هناك حتى أبحاث قوية تشير إلى أن مواد غذائية يومية يمكن أن تتوقف أو تعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى جلدك المتقادم.

1. الشوكولاتة الداكنة

تتميز الشوكولاتة الداكنة بالفلافانول، التي يمكن أن تحمي بشرتك من أشعة الشمس وتوفر مجموعة كاملة من فوائد البشرة!

يمكنك أن ترى فرقًا في مرونة الجلد، حتى مع قضاء كم من الوقت تحت الشمس قبل أن تصبح بشرتك حمراء.

تعتبر مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة مفيدة جدًا لدرجة أن الباحثين يعتقدون أنها مفيدة لجسمك أكثر من التوت!

2. الشاي الأخضر

الكولاجين هو اللاعب الرئيسي في شكل بشرتك. نتيجة لذلك، من المنطقي تمامًا ظهور الشاي الأخضر كواحد من العديد من الأطعمة التي يمكن أن تجعلك تبدو أصغر سنًا!

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ، ولكنه يحتوي على بوليفينول أكثر من أي شيء آخر. يمكن لهذه البوليفينول حماية الكولاجين الخاص بك بينما تساعد على عكس علامات الشيخوخة أو إيقافها.

3. القهوة

وفقًا لبعض الأبحاث التي أجراها المعهد الوطني للسرطان، فإن المركبات النشطة بيولوجيًا في القهوة يمكن أن تساعد في حماية بشرتك من سرطان الجلد.

يمكن أن تقلل القهوة المفلترة من سرطان الجلد، ولكن لا يوجد رابط بين أنواع القهوة المغلية أو الفورية أو أنواع القهوة الأخرى.

كما أن للقهوة فوائد أخرى للجلد مثل تفتيح الأماكن الداكنة في البشرة، تقشير البشرة، إزالة الطبقة الجلدية الميتة، تقلل ظهور التجاعيد.

4. الأفوكادو

في حين يحتوي الأفوكادو على العديد من الفيتامينات والألياف والبوتاسيوم والأحماض الدهنية، إلا أنه يعمل أيضًا على عجائب لصحة بشرتك.

يتميز الأفوكادو بالكحوليات الدهنية المتعددة الهيدروكسيل، التي لا تعمل على إصلاح البشرة التالفة فحسب، بل تحمي بشرتك الصحية من أشعة الشمس وغيرها من البيئات الضارة.

5. الطماطم

إذا كنت تريد أن تبدو أصغر من عشر سنوات، فلا يتعين عليك الوصول إلى منتجات مكافحة الشيخوخة. بدلاً من ذلك، توجه إلى ممر الخضار في محل البقالة واحصل على الطماطم.

تتميز الطماطم بالكثير من اللايكوبين الذي يدرك العلماء أنه مفيد لسرطان البروستاتا وأمراض القلب وحتى مقاومة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ومع ذلك ، يمكن أن يفعل اللايكوبين أكثر من ذلك بكثير. تظهر العديد من الدراسات أنها تساعد على حماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

بمرور الوقت ومع العديد من الأطعمة الغنية بالليكوبين، يمكنك حتى ملاحظة عمق التجاعيد المنخفض. الاستعداد لتبدو أصغر سنا من الزمن في أي وقت من الأوقات!

6. الخضراوات

كما يعلم معظم الناس، تقدم الخضراوات مجموعة من العناصر الغذائية. لديهم حتى خصائص مكافحة السرطان ويمكن أن تحمي من أمراض القلب.

ومع ذلك، فإنها تساعدك أيضًا في خوض المعركة ضد التجاعيد. نظرًا لكونها عالية في Beta Carotene ، التي تمنح بشرة أكثر شبابًا وصحة.

7. مرق العظام

يحتوي مرق العظام على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة - بما في ذلك الكولاجين. الكولاجين مفيد للعظام والجلد والعضلات، والحصول على ما يكفي منه يمكن أن يكون له عواقب مفيدة على البشرة! يمكن أن يجعل بشرتك أكثر حزمًا، وأكثر سلاسة وأقل التجاعيد.

8. زيت الزيتون البكر الممتاز

إذا كنت ستقوم بتضمين أي دهون أو زيت في نظامك الغذائي، فليكن زيت الزيتون البكر. لا يمكن أن يساعد فقط في منع الأمراض الشائعة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، بل يمكن أن يساعدك أيضًا في أن تبدو أصغر سنًا مما أنت عليه.

كل هذا بفضل آثاره المضادة للالتهابات.. إذا وجدت نفسك تستحم بالشمس كثيرًا، فإن زيت الزيتون البكر الممتاز يعمل على توفير طبقة من الحماية، مما يعني أنك أقل عرضة للتلف الجلدي المرتبط بالشمس.

9. العنب البري

التوت الأزرق هو علاج لذيذ وحلو ممتلئ بالنكهات (والمواد المغذية!) وإذا كنت تتطلع إلى التخلص من لون بشرتك، وإضفاء المزيد من اللمعان عليها، وحتى مساعدتها لتبدو أكثر نعومة، فاحصل على حفنة من التوت الأزرق.. الذي يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة، بينما تفتيح البشرة وتغذيها في نفس الوقت.

10. السمك

أحد الأسباب المهمة التي تظهر علامات الكبر على بشرتك، أنها جافة. إذا كنت لا تأكل الطعام الذي يعزز الرطوبة في بشرتك، ستبدو أكبر من سنك.

سمك السلمون والأسماك الأخرى الغنية بأوميجا 3 يمكن أن تكون مصدرًا لذلك، وقادرة على ترطيب بشرتك بما يكفي لتوهج الشباب.

11. البطيخ

يتميز البطيخ بمضادات الأكسدة المعروفة باسم اللايكوبين . يتيح لك اللايكوبين البقاء تحت أشعة الشمس لفترة أطول قبل أن تبدأ بشرتك في التعرض لأضرار الأشعة فوق البنفسجية. في حين أنه ليس بديلاً عن واقٍ من الشمس، إلا أنه من الجيد معرفة أنه يكافح للحفاظ على بشرتك تبدو أصغر سنا وأكثر صحة لفترة أطول.