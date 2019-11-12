قرار رسمي عاجل بطرد تركيين من مصر

12 نوفمبر 2019 - 06:44 م

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا عاجلا لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بطرد تركيين خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وقالت الجريدة: إن التركيين هما: cemaliddin inayatullah وMuhammad inayatullah ، حيث صدر القرار بطردهما بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية.

وتقوم مصر بإبعاد العديد من المواطنين الأجانب للصالح العام، إذا كان ترتبط بأسماء هؤلاء الأشخاص أية قضايا أو شبهات تحوم حولهم.

وتعمل الجهات المعنية باتخاذ قرار إبعاد أو ترحيل مواطن من دولة عربية أو أجنبية، بحيث يكون هناك فحص كامل من قبل عدة جهات سيادية ومعلومات موثقة.