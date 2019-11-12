» «موكينا» يقود منتخب جنوب إفريقيا للفوز على كوت ديفوار

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المصريون

جنوب أفريقيا

منتخب

كوت ديفوار

حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزًا غاليًا على نظيره كوت ديفوار، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي تقام في مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أحرز هدف جنوب أفريقيا اللاعب تيبوهو موكينا في الدقيقة 79 من تسديدة بعيدة المدى من ضربة حرة مباشرة.

وبهذا الفوز يتصدر منتخب جنوب أفريقيا المجموعة مؤقتًا برصيد 4 نقاط، يليه كوت ديفوار بـ3 نقاط، ثم زامبيًا ثالثًا بنقطة واحدة، ونيجيريا في المركز الأخير بدون نقاط، علمًا بأن زامبيا ونيجيريا سيلتقيان، بعد قليل، ضمن هذه الجولة.


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