تطور مفاجئ في قضية فتاة العياط.. «كانت تدافع عن نفسها»

أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد أميرة أ، المعروفة بـ"فتاة العياط"، فى قضية القتل الموجهة إليها لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعى عن عرضها.

وكانت محكمة الطفل، قررت إخلاء سبيل "أميرة أ"، المشهورة إعلاميًا بفتاة العياط، "وذلك على ذمة القضية المتهمة فيها بقتل سائق ميكروباص اتهمته بالشروع في اغتصابها.

وكشفت التحريات أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل.م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم.م" وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

وقالت الفتاة المتهمة، إنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ.ف" سائق، لكنه أخبرها بأن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيًا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.