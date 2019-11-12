» غزة تنتقم.. وابل من الصواريخ في اتجاه إسرائيل

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إسرائيل

قطاع غزة

جيش الاحتلال

تصاعد الصواريخ

أُطلق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة، باتجاه وسط وجنوب إسرائيل، صباح اليوم، الثلاثاء، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، مشيرًا إلى أن حركة الجهاد هي المسؤولة عن هذه إطلاق هذه الصواريخ.

وأصاب أحد الصواريخ سيارة في الضواحي الشرقية لمدينة أشدود الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة فردين كانا بداخلها بجروح، وفقًا لما أعلنته خدمة الطوارئ.

وانطلقت صافرات الإنذار في تل أبيب، تحسبًا لرد حركة الجهاد على اغتيال بهاء أبو العطا، الذي يمثل الجناح العسكري للحركة، والذي استُهدف منزله في قطاع غزة.

حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن الجيش الإسرائيلي، استهدف أكرم عجور، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، بالعاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى مقتل نجله وشخص آخر، وإصابة 6 أشخاص خلال الهجوم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، صباح الثلاثاء، استهداف بهاء أبو العطا، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أبو العطا "كان مسؤولًا عن عمليات إرهابية كثيرة، وعن إطلاق صواريخ على دولة إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، وكان ينوي تنفيذ عمليات إرهابية فورية، على حد وصفه.

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