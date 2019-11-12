بالصور.. «صلاح» يظهر مصابًا في معسكر المنتخب

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

أكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، عدم جاهزية النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، وذلك بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات المكثفة.

وعقد حسام البدري اجتماعًا مع محمد بركات، مدير المنتخب، ومحمد أبو العلا واللاعب، الذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في المشاركة لولا ظروف الإصابة، التي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.

وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس، وشاهد التدريبات المسائية، التي خاضها الفريق على ملعب برج العرب.



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