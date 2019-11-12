أحمد حسن يرد هجوم "ساويرس" على الحجاب بتدوينة نارية

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هجوم

نجيب ساويرس

الحجاب

أحمد حسن

رد

رد أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، على هجوم رجل الأعمال نجيب ساويرس على الحجاب، موجهًا له انتقادات وأن يهتم بأعماله ومهرجاناته.

وكتب عميد لاعبي العالم عبر حسابه على "تويتر" :" استاذ نجيب اتمني انك تخليك في البيزنس والمهرجانات بتاعتك افضل , محدش طلب منك فتوي ما هو ربنا لو عايزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم!".

وكان "ساويرس" قال في تصريحات صحفية :" النساء جميلات.. إذا لم يكن الله يريدهن جميلات لما خلقهن على هذه الصورة.. وإذا أرادهن الله محجبات لخلقهن بالحجاب.. الله جميل يحب الجمال.. ويعلم ما يفعل.. من نحن لنجادل في هذا؟".


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