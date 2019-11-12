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غوتيريش "قلق" إزاء سقوط ضحايا مدنيين بالتصعيد العسكري بغزة

عرب وعالم

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش

المصريون ووكالات

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن "بالغ القلق" إزاء سقوط ضحايا مدنيين بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، الذي بدأ فجر اليوم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان حق يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من قيام إسرائيل فجر الثلاثاء، بعمليتي اغتيال لقادة فلسطينيين في حركة الجهاد الإسلامي بدمشق وقطاع غزة.
لكن المتحدث الأممي سرعان ما تراجع عن تصريحاته بعد سؤاله من قبل صحفيين حول مشاعر القلق التي أبداها الأمين العام ازاء قادة في حركة "الجهاد الإسلامي".
وأردف قائلا " قلق الأمين العام اقتصر على سقوط ضحايا من المدنيين فقط".
وفجر الثلاثاء، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد فلسطينييْن اثنين، في غارة إسرائيلية، استهدفت منزل أحد قادتها، صباحا، في العاصمة السورية دمشق.
وقالت الحركة في بيان، وصل "الأناضول" نسخة منه، "إن الشهيدين سقطا " في القصف الصهيوني الغادر الذي استهدف منزل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الحاج أكرم العجوري في دمشق فجرا".
ويأتي هذا الحدث، متزامنا مع اغتيال إسرائيل، لبهاء أبو العطا، أحد أبرز قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري للحركة، في هجوم استهدف منزلا شرقي مدينة غزة، أسفر أيضا عن استشهاد زوجته وإصابة أبنائه بجراح مختلفة.
وإضافة إلى أبو العطا وزوجته فقد استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 30 آخرون، الثلاثاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة من القطاع، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. -

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