ترامب: نعلم مكان الرجل الثالث في "داعش" وهو في "ورطة"

12 نوفمبر 2019 - 10:20 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّهم يعلمون مكان الرجل الثالث في قيادة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأنه في "ورطة كبيرة".



جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين عقب الكلمة التي ألقاها الثلاثاء في نادي نيويورك الاقتصادي.

وقال ترامب: "أنظارنا على الرجل الثالث الذي حلّ مكان البغدادي. والثالث ورطته كبيرة، لأننا نعرف مكانه".

وأشار ترامب أنهم دمروا تنظيم "داعش" وقتلوا البغدادي والرجل الثاني الذي حل مكانه.